РИАМО - 23 июл. Власти Подмосковья принимают комплексные меры по недопущению подтоплений в Можайском городском округе, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Мы комплексно работаем, анализируем, всю технику стянули с юга и востока на западные территории (области - ред.), чтобы своевременно откачивать (воду - ред.) и не допустить эксцессов», - сказал Воробьев в эфире телеканала «Россия 1».

Он отметил, что будут проверены все потенциальные участки, чтобы не допустить чрезвычайных случаев при продолжении обильных осадков.

При этом в Подмосковье уже произошло серьезное подтопление в Рузском округе.

«Там (в Рузском коурге - ред.) было мобилизовано порядка 700 человек с первого дня, это и транспортники, и МЧС. Работали они круглосуточно. Нужно было восстановить дамбу, тротуары, дороги, а самое главное - помочь людям. Тем, кто потерял дома, выплатили по 2 миллиона, кто получили ущерб - по 300 тысяч», - заключил Воробьев.