РИАМО - 23 июл. Московский городской суд будет принимать решение в деле о смертельном ДТП с участием актера Михаила Ефремова Мосгорсуд независимо, на суд нельзя повлиять, сообщается на сайте судов общей юрисдикции.

В СМИ ранее появились материалы о том, что Генпрокуратура РФ взяла на контроль уголовное дело о ДТП с участием Ефремова, а также опубликована цитата главы комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василия Пискарева о том, что «ведомство взяло это дело на контроль, что исключает возможность принятия по делу Ефремова незаконного решения».

«Между тем во избежание некорректных толкований данных сообщений Московский городской суд считает необходимым отметить, что при принятии решений суд независим и, в том числе, находится вне сферы контроля органов прокуратуры», - говорится в сообщении.

В соответствии с пунктом 2 статьи 8.1 УПК РФ судьи рассматривают и разрешают уголовные дела в условиях, исключающих постороннее воздействие на них.

Прокурор является участником процесса и действует в соответствии с нормами УПК РФ, в которых возможность контроля за действиями суда при осуществлении правосудия отсутствует, а предусмотрено право обжалования судебных решений.

Ефремова будут судить за смертельное ДТП, которое произошло в центре Москвы 8 июня. Актер на своей машине пересек двойную сплошную и влетел в грузовичок. Водитель фургона Сергей Захаров скончался в больнице после дорожной аварии.

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