РИАМО - 23 июл. Защитные плиты, установленные для генсека ЦК КПСС Леонида Брежнева в Большом Московском цирке, могли быть смонтированы из-за тесной планировки арены и любви главы государства к представлениям, сообщил заместитель главного редактора журнала «Историк» Арсений Замостьянов.

Во время ремонтных работ в манеже Большого Московского цирка нашли две металлические пластины толщиной по 7 миллиметров, предположительно, они могли защищать Брежнева от покушения.

«Брежнев любил цирк, был связан и родственными узами с артистами цирка. Как известно, его зятем был известный акробат и в будущем директор Московского цирка Евгений Милаев. Брежнев часто посещал зрелища. А там тесное помещение, нет отдельной ложи. Поэтому приходилось исхитряться. Это доказывает находка», – сказал Замостьянов в беседе с Nation News.

Историк пояснил, что обычно для первых лиц государства в общественных местах был создан ряд систем безопасности. В частности, руководители СССР сидели в отдельной ложе, была предусмотрена охрана, телохранители, секретность пребывания. Например, Иосиф Сталин любил бывать в Большом театре, он был скрыт занавеской – никому не было видно, что Сталин присутствует в зале.

В цирке было тяжелее поместить ложу, а также расставить службу охраны или обеспечить секретность визита главы государства. Замостьянов высказал предположение, что именно по данной причине были встроены металлические плиты.