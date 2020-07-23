РИАМО - 23 июл. После снятия ограничительных мер в Московской области открылись 624 дома культуры, всего в регионе 925 ДК, более 15,3 тысячи клубных формирований, в которых занимаются около 330 тысяч человек, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры региона.
В период самоизоляции в культурно-досуговых учреждениях Подмосковья провели 290 тысяч трансляций, которые принесли более 10 миллионов просмотров.
Так, в городском округе Красногорск в случае снятия Роспотребнадзором соответствующих ограничений пройдет фестиваль-конкурс народного искусства «Хранители наследия России», в городском округе Шатура – фестиваль народных промыслов «Край Мещерский – край богатый», в городском округе Серпухов – конкурс гармонистов «Играй, гармонь!» и фестиваль «Три спаса».
В сентябре в Орехово-Зуеве запланирован фестиваль авторской и бардовской песни «Живая струна», в Электростали – конкурс-фестиваль творчества и искусства «Музыкальная жар-птица», в Красногорске – областной открытый фестиваль-конкурс современного театрального искусства и уличного театра «За гранью софитов».
В августе в «Центре Елизаветы Мамонтовой» (Сергиево-Посадский городской округ) будет открыт лагерь для двух групп детей: от семи до десяти лет и от 11 до 14 лет. Здесь ребята научатся петь, танцевать, рисовать, мастерить. Также в программе праздники и игровые программы с фольклорным ансамблем «Хотьковские затеи».
Социально-педагогические, творческие площадки в августе заработают в городских округах Шатура и Пущино. Площадки с дневным пребыванием детей откроются в Ленинском округе.
29 августа во всех культурно-досуговых учреждениях региона планируется провести День открытых дверей. В программе: концерт-презентация с участием местных творческих коллективов, интерактивные программы для детей и взрослых, выставки работ по изобразительному и декоративно-прикладному творчеству, мастер-классы, встречи с педагогами творческих коллективов.
Некоторые фестивали и конкурсы, запланированные в этом году, были проведены в онлайн-формате: международный театральный фестиваль «Онл@йнСценА», областная выставка-конкурс «Дмитровская палитра» и другие. Ярким мероприятием стал «Сиреневый фестиваль» в культурно-просветительском центре «Дубровицы» городского округа Подольск, объединивший более 1,3 тысячи участников из России и стран ближнего зарубежья.
Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>
Текстовая трансляция
23 ИЮЛЯ
- Вакцинация от Covid-19 может начаться в августе. Первыми прививки сделают медицинским работникам.
Будете ли вы делать прививку от коронавируса?
- С 1 сентября в Московской области возобновят образовательную деятельность. Разрещение распространяется на организации общего, профессионального и высшего образования.
- Досуговые и культурные мероприятия разрешат проводить в Подмсковье с 31 августа. Помещение для проведения мероприятий должно сответствовать нескольким условиям: в нем должно быть не более 3 тысяч мест, а загрузка не превышать 50% от общей вместимости. Также 1 августа возобновит свою работу проект «Активное долголетие».
Пойдете ли вы в кинотеатр сразу после их открытия?
- Режим самоизоляции для жителей Подмосковья старше 65 лет продлили до 9 августа. Соответствующее постановление подписал губернатор региона Андрей Воробьев.
- Самые важные новости дня в карточках
- Власти Москвы не планируют снова вводить ограничения из‑за коронавируса
- На создание вакцины от коронавируса у российских ученых ушло две недели. Метод основан на работах по созданию вакцины против вируса Эболы.
- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье
- За последние сутки в России зафиксировали 5 848 заболевших коронавирусной инфекцией. В Московской области выявили 145 случев заражения. В Москве - 608 случаев.
- В Москве за прошедшие сутки умерли 14 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом теста на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии жертвами Covid-19 стали 4364 человек.
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