РИАМО - 23 июл. После снятия ограничительных мер в Московской области открылись 624 дома культуры, всего в регионе 925 ДК, более 15,3 тысячи клубных формирований, в которых занимаются около 330 тысяч человек, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры региона.

В период самоизоляции в культурно-досуговых учреждениях Подмосковья провели 290 тысяч трансляций, которые принесли более 10 миллионов просмотров.

«После перерыва, связанного с самоизоляцией, культурно-досуговые учреждения Московской области постепенно возвращаются к традиционному режиму работы», - говорится в сообщении.

Так, в городском округе Красногорск в случае снятия Роспотребнадзором соответствующих ограничений пройдет фестиваль-конкурс народного искусства «Хранители наследия России», в городском округе Шатура – фестиваль народных промыслов «Край Мещерский – край богатый», в городском округе Серпухов – конкурс гармонистов «Играй, гармонь!» и фестиваль «Три спаса».

В сентябре в Орехово-Зуеве запланирован фестиваль авторской и бардовской песни «Живая струна», в Электростали – конкурс-фестиваль творчества и искусства «Музыкальная жар-птица», в Красногорске – областной открытый фестиваль-конкурс современного театрального искусства и уличного театра «За гранью софитов».

В августе в «Центре Елизаветы Мамонтовой» (Сергиево-Посадский городской округ) будет открыт лагерь для двух групп детей: от семи до десяти лет и от 11 до 14 лет. Здесь ребята научатся петь, танцевать, рисовать, мастерить. Также в программе праздники и игровые программы с фольклорным ансамблем «Хотьковские затеи».

Социально-педагогические, творческие площадки в августе заработают в городских округах Шатура и Пущино. Площадки с дневным пребыванием детей откроются в Ленинском округе.

29 августа во всех культурно-досуговых учреждениях региона планируется провести День открытых дверей. В программе: концерт-презентация с участием местных творческих коллективов, интерактивные программы для детей и взрослых, выставки работ по изобразительному и декоративно-прикладному творчеству, мастер-классы, встречи с педагогами творческих коллективов.

Некоторые фестивали и конкурсы, запланированные в этом году, были проведены в онлайн-формате: международный театральный фестиваль «Онл@йнСценА», областная выставка-конкурс «Дмитровская палитра» и другие. Ярким мероприятием стал «Сиреневый фестиваль» в культурно-просветительском центре «Дубровицы» городского округа Подольск, объединивший более 1,3 тысячи участников из России и стран ближнего зарубежья.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

23 ИЮЛЯ

- Вакцинация от Covid-19 может начаться в августе. Первыми прививки сделают медицинским работникам.

Хотим узнать ваше мнение Будете ли вы делать прививку от коронавируса? 31% Сразу, как только это станет возможно 31% Да, если увижу положительные результаты 31% Я не верю в коронавирус 31% Я не делаю никаких прививок Результаты

- С 1 сентября в Московской области возобновят образовательную деятельность. Разрещение распространяется на организации общего, профессионального и высшего образования.

- Досуговые и культурные мероприятия разрешат проводить в Подмсковье с 31 августа. Помещение для проведения мероприятий должно сответствовать нескольким условиям: в нем должно быть не более 3 тысяч мест, а загрузка не превышать 50% от общей вместимости. Также 1 августа возобновит свою работу проект «Активное долголетие».

Хотим узнать ваше мнение Пойдете ли вы в кинотеатр сразу после их открытия? 31% Да, соскучился по походам в кино 31% Пока боюсь посещать людные места 31% Подожду, когда разрешат не надевать маску и перчатки 31% Нет, я и до пандемии редко ходил в кино Результаты

- Режим самоизоляции для жителей Подмосковья старше 65 лет продлили до 9 августа. Соответствующее постановление подписал губернатор региона Андрей Воробьев.

- Самые важные новости дня в карточках

- Власти Москвы не планируют снова вводить ограничения из‑за коронавируса

Никаких карантинных мер с 15 числа или с других дат мы не планируем вводить. Будем смотреть по обстоятельствам и ситуации. На данный момент в Москве ситуация вполне спокойная

- На создание вакцины от коронавируса у российских ученых ушло две недели. Метод основан на работах по созданию вакцины против вируса Эболы.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- За последние сутки в России зафиксировали 5 848 заболевших коронавирусной инфекцией. В Московской области выявили 145 случев заражения. В Москве - 608 случаев.

- В Москве за прошедшие сутки умерли 14 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом теста на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии жертвами Covid-19 стали 4364 человек.