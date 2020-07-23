РИАМО - 23 июл. В «Мособлгазе» состоялось тренировочное занятие в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду 2020-2021 годов, оно прошло в Наро-Фоминске, говорится в сообщении пресс-службы предприятия.

В тренировке приняли участие свыше девяти подразделений предприятия, а также смежные структуры.

«Бригадами филиалов «Мособлгаза» «Запад» и «Юг» в кратчайшие сроки отработана аварийная ситуация, связанная с коррозионным повреждением газопровода высокого давления, выявленная в результате производства земляных работ экскаватором. На тренировке были задействованы 10 единиц специализированной техники», – говорится в сообщении.

Успешно отработано взаимодействие между аварийно-диспетчерскими участками и районно-эксплуатационными службами филиалов.

«Учебные тренировки проходят ежегодно во всех филиалах «Мособлгаза». Наша цель – оценить готовность аварийных бригад и сотрудников аварийно-диспетчерских участков к локализации и ликвидации аварийных ситуаций. Учебно-практические занятия способствуют совершенствованию профессиональных навыков наших сотрудников», – сказал главный инженер предприятия Владимир Иваньков.

Помимо дежурных аварийных бригад предприятия, в мероприятии приняли участие представители администрации Наро-Фоминского городского округа, отдел по мобилизационной работе и предупреждению чрезвычайных ситуаций администрации муниципалитета, противопожарная служба и ОВД.