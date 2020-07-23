РИАМО - 23 июл. Градостроительно-земельная комиссия города Москвы одобрила компании «СпецТрейдинг» завершение строительства ФОКа на улице Вавилова, говорится в сообщении пресс-службы Москомстроинвеста.

В 1996 году на участок по адресу: улица Вавилова, владение 9/1 оформлялся договор аренды с «Мосэнергосбытом» для эксплуатации административно-технического здания филиала «Энергонадзора» и строительства физкультурно-оздоровительного комплекса. Договор расторгнут в 2012 году по соглашению сторон.

«В настоящее время, согласно выписке из ЕГРН, права на объект недвижимости принадлежат ООО «СпецТрейдинг», которому теперь предоставлен земельный участок площадью 0,17 гектара для завершения строительства ФОКа. Участок предоставлен в аренду на 3 года», - говорится в сообщении.

Площадь объекта составит свыше 2,4 тысячи квадратных метров, здание будет четырехэтажным, с подвалом. В настоящее время построено около 702 квадратных метров.