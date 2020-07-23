РИАМО - 23 июл. Московские и подмосковные ветераны почты получили печатную версию книги о работе почтовиков во время Великой Отечественной войны «Книга о героях», написанную самими ветеранами, их близким и членами Молодежного совета АО «Почта России», говорится в сообщении пресс-службы компании.

Рукописную «Книгу о героях», созданную на основе архивных записей, фотографий и воспоминаний героев о войне, выпустили в количестве 500 штук. Этот проект является самым масштабным за всю историю корпоративного молодежного движения «Почты России».

«Это действительно уникальное издание, которое на своих страницах хранит память о подвигах людей, вставших на защиту нашей Родины, обеспечив бесперебойную связь фронта и тыла. Мы бесконечно благодарны за свободу и мирное небо», – подчеркнула лидер Молодежного совета «Почты России» макрорегиона Москва Раиса Марецкая.

Заполнять уникальную книгу начали на Дальнем Востоке в сентябре прошлого года. Потом книга попала в Сибирь и на Урал, Северный Кавказ и в центральную часть России. В начале апреля 2020 года книга оказалась в Москве.

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