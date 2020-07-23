РИАМО - 23 июл. Дорожные службы отремонтировали покрытие 75% трасс, запланированных для ремонта в этом году, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

На данный момент специалисты уже отремонтировали свыше 1,2 тысячи участков муниципальных и региональных дорог. Работы проводятся в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

«Ремонтные работы идут в соответствии с графиком – устройство покрытия завершено более чем на 1,2 тысячи дорог. Уложено свыше 10 миллионов квадратных метров нового покрытия, что составляет 75% от общего объема укладки. В настоящее время работы продолжаются на 260 участках дорог», – сказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.

Новое асфальтовое покрытие уже успели положить в Солнечногорске, Протвине, Шатуре и Электрогорске. Вскоре закончится ремонт на четырех участках в Балашихе. Также восемь улиц ремонтируют в Чехове, в Долгопрудном и Домодедове ремонт ведется на пяти участках.

На участках Пятницкого шоссе в Солнечногорске, Волоколамского шоссе в Истре, Рижского шоссе в Волоколамске, Можайского шоссе в Одинцове и Можайске, Лихачевского шоссе в Долгопрудном асфальт уже положили.

Планируется отремонтировать свыше 2 тысяч километров дорог. Более 500 километров сделают по предложениям жителей после голосования на портале «Добродел». Ремонт дорог закончится осенью.