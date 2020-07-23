РИАМО – 23 июл. За первые шесть месяцев этого года в Подмосковье отремонтировали свыше 93 километров воздушных и кабельных линий электропередачи, провели ремонт строительной части зданий 155 подстанций, говорится в сообщении пресс-службы «Мособлэнерго».

Кроме того, за это время привели в порядок 39 единиц подстанционного оборудования, от деревьев и кустарников расчищено 127,8 гектара трасс воздушных линий.

«В рамках подготовительных работ введено в эксплуатацию свыше 63,71 мегавольт-ампера дополнительной трансформаторной мощности, построено и реконструировано 122 километра воздушных и кабельных линий электропередачи. Подготовительные работы проводятся и с персоналом компании», – говорится в сообщении.

Также в филиалах «Мособлэнерго» с начала года провели 463 противоаварийные тренировки. Навыки персонала отрабатывались на противопожарных занятиях – проводилась 201 тренировка.

В планах компании отремонтировать еще 154 километра линий электропередачи, провести ремонт строительной части зданий 104 подстанций, расчистить 77 гектаров просек ЛЭП. Также в задачах «Мособлэнерго» провести работу по снижению среднего времени восстановления электроснабжения до 56 минут и повышению качества и надежности передачи электроэнергии.

«Анализ промежуточных итогов работ по подготовке к предстоящей зиме показывает положительную динамику в области повышения качества и надежности электроснабжения. Отмечается существенное снижение жалоб жителей региона на сроки восстановления подачи электроэнергии при технологических нарушениях, несмотря на аномальную погоду в Подмосковье, это является хорошим показателем оперативной работы энергетиков», - сказал министр энергетики Московской области Александр Самарин.

Он также выразил уверенность в том, что несмотря на существенное сокращение регламентных сроков проведения работ по подготовке к предстоящей зиме из-за распространения коронавируса, энергетики успеют качественно подготовиться и своевременно войти в следующий отопительный сезон.

Подготовка к отопительному сезону пройдет в кратчайшие сроки, ремонтные и профилактические работы на объектах ТЭК должны быть выполнены до 15 сентября. Текущие ремонтные работы, связанные с подготовкой к зиме, ведутся на 2,5 тысячи котельных, также идет проверка готовности к работе 10,5 тысячи километров тепловых сетей, 158,6 тысячи километров электрических сетей, 41,3 тысячи электросетевых подстанций, 57,8 тысячи километров газопроводов.