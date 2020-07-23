РИАМО - 23 июл. В Подмосковье с 1 августа возобновят работу самостоятельных экскурсоводов и гидов, а также проведение азартных игр, лотерей и посещение тотализаторов, соответствующее постановление подписал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Гражданам разрешат посещать букмекерские конторы и тотализаторы. Ранее ограничения на работу этих сфер ввели из-за пандемии Covid-19.

На фоне снижения заболеваемости коронавирусом и улучшения эпидситуации в Подмосковье продолжают поэтапно снимать введенные ранее ограничения.

В Подмосковье за минувшие сутки выявили 145 случаев коронавирусной инфекции, общее число случаев заболевания в регионе за период пандемии достигло 62,3 тысячи.

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Текстовая трансляция

23 ИЮЛЯ

- Вакцинация от Covid-19 может начаться в августе. Первыми прививки сделают медицинским работникам.

Хотим узнать ваше мнение Будете ли вы делать прививку от коронавируса? 31% Сразу, как только это станет возможно 31% Да, если увижу положительные результаты 31% Я не верю в коронавирус 31% Я не делаю никаких прививок Результаты

- С 1 сентября в Московской области возобновят образовательную деятельность. Разрещение распространяется на организации общего, профессионального и высшего образования.

- Досуговые и культурные мероприятия разрешат проводить в Подмсковье с 31 августа. Помещение для проведения мероприятий должно сответствовать нескольким условиям: в нем должно быть не более 3 тысяч мест, а загрузка не превышать 50% от общей вместимости. Также 1 августа возобновит свою работу проект «Активное долголетие».

Хотим узнать ваше мнение Пойдете ли вы в кинотеатр сразу после их открытия? 31% Да, соскучился по походам в кино 31% Пока боюсь посещать людные места 31% Подожду, когда разрешат не надевать маску и перчатки 31% Нет, я и до пандемии редко ходил в кино Результаты

- Режим самоизоляции для жителей Подмосковья старше 65 лет продлили до 9 августа. Соответствующее постановление подписал губернатор региона Андрей Воробьев.

- Самые важные новости дня в карточках

- Власти Москвы не планируют снова вводить ограничения из‑за коронавируса

Никаких карантинных мер с 15 числа или с других дат мы не планируем вводить. Будем смотреть по обстоятельствам и ситуации. На данный момент в Москве ситуация вполне спокойная

- На создание вакцины от коронавируса у российских ученых ушло две недели. Метод основан на работах по созданию вакцины против вируса Эболы.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- За последние сутки в России зафиксировали 5 848 заболевших коронавирусной инфекцией. В Московской области выявили 145 случев заражения. В Москве - 608 случаев.

- В Москве за прошедшие сутки умерли 14 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом теста на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии жертвами Covid-19 стали 4364 человек.