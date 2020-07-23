РИАМО – 23 июл. В Московской области работают более сотни велопрокатов, где-то велосипед можно взять на пару часов, а где-то – на сутки, говорится в сообщении пресс-службы комитета по туризму Московской области.

«Кроме того, в аренду предлагают и иные средства передвижения – гироскутеры, самокаты и многое другое», – говорится в сообщении.

Например, большой выбор прогулочных транспортных средств представили в парке «Пехорка» в Балашихе. Тут можно арендовать велосипеды, веломобили, электросамокаты, детские электромобили и скутеры.

В этом же городском округе покататься можно по парку «Пестовский». Парковая зона занимает 35 гектаров. Здесь также есть самокаты, ролики, электросамокаты, детские электромобили и веломобили.

В городском округе Долгопрудный есть парк на улице Молодежной. Территория пролегает вдоль канала имени Москвы. На территории парка имеется множество спортивных и детских площадок, велодорожек, беседок для игр в домино и шахматы. Есть и прокат велосипедов.

А в Домодедове расположен парк культуры и отдыха «Елочки». Это один большой сосновый лес. Здесь можно взять напрокат велосипед, веломобиль и даже электромобиль.

В парке, который расположен в историческом сердце Реутова, недавно проложили велодорожки, установили освещение. Есть в парке и прокат велосипедов.

Парк «Скитские Пруды» в Сергиево-Посадском городском округе создан для семейного отдыха с детьми. Здесь имеются детские площадки и скамейки, сеть пешеходных дорожек, которые позволят насладиться тишиной и приятно провести время. Для любителей активного отдыха – прокат велосипедов, самокатов, электромобилей.

Историко-культурный и ландшафтный парк культуры и отдыха «Покровский» расположен на правом берегу реки Пажи в Солнечногорске с западной стороны Покровского Хотькова монастыря. Полюбоваться великолепными видами можно, взяв велосипед или электромобиль.

В парке «200 лет Егорьевску» есть все необходимое для комфортного отдыха. Хорошенько осмотреть благоустроенный парк можно на велосипеде, который предлагают арендовать здесь же.

Активно и с пользой провести свое время также можно в парке культуры и отдыха в Жуковском. Посетителям предлагают велосипеды, самокаты, гироскутеры и электровелосипеды.

Еще один парк располагается в центральной части Лобни. Здесь есть аттракционы, места для отдыха и велодорожки, а также прокат велосипедов для взрослых и детей.