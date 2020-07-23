РИАМО – 23 июл. Медведя заметили в трех километрах северо-западнее деревни Бармино городского округа Шатура, говорится в сообщении пресс-службы комитета лесного хозяйства Московской области.

«В квартале №3 Середниковского участкового лесничества на минерализованной полосе лесничими Шатурского лесничества замечены следы медведя», – говорится в сообщении.

Предположительно, возраст медведя – два года. Местных жителей попросили быть внимательными в лесу.