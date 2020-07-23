РИАМО - 23 июл. Спасатели поисково-спасательного отряда №31 ГКУ МО «Мособлпожспас» 22 июля вывели пенсионерку из леса, расположенного недалеко от СНТ «Агрика» Талдомского городского округа, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Спасатель поисково-спасательного отряда Станислав Баулин рассказал, что 88-летняя женщина пошла в лес за грибами, а обратную дорогу найти не смогла.

«Пенсионерка самостоятельно обратилась в Единую службу спасения «112». Дежурная смена выехала к месту поисков, поддерживая связь с пенсионеркой по мобильному телефону. Спасатели попросили женщину оставаться на месте и ждать помощи», - сказал Баулин.

Спасатель отметил, что поисковые работы продлились не более получаса.

На месте спасатели включили сирену на спасательном автомобиле и отправились на поиски. Благодаря постоянной мобильной связи в течение получаса спасатели нашли пенсионерку, и они вместе вернулись к спецмашине.

В медицинской помощи женщина не нуждалась.