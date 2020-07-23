РИАМО - 23 июл. Штраф в 400 тысяч рублей выписали компании «Агроинвест» из городского округа Серпухов за распространение сорняков, в том числе борщевика Сосновского, говорится в сообщении пресс-службы управления Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям.

Компании принадлежат земельные участки общей площадью 18,38 гектара.

«Управлением Россельхознадзора при рассмотрении результатов проверки установлено: участок площадью 8,77 гектара по всей площади зарастает деревьями высотой от 1 метра и выше, кустарниками и многолетними сорными травами», – говорится в сообщении.

Кроме того, на другом участке площадью 9,61 гектара подавляющая часть зарастает многолетней сорной растительностью, в том числе борщевиком Сосновского.

На участках не проводятся мероприятия по устранению засоренности почв, никакие сельскохозяйственные культуры не возделываются, почва не обрабатывается, сено не косят, следов выпаса скота нет.

Борщевик Сосновского – опасное сложноистребимое сорное растение. Сок борщевика, попавший на кожу, под действием ультрафиолета вызывает сильные ожоги, а при попадании в глаза – ожог роговицы, а впоследствии может привести к слепоте.