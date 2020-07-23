РИАМО - 23 июл. С 31 июля в Московской области разрешат проведение мероприятий в помещениях, в которых предусмотрено не более 3 тысяч мест, при загрузке не выше 50% от общей вместимости, соответствующее постановление подписал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
Это решение коснется досуговых мероприятий, например, в игровых комнатах в ТЦ, культурных и развлекательных мероприятий, в том числе в театрах и кинотеатрах. Также решение касается выставочной, просветительской и рекламной деятельности.
Важным условием будет соблюдение социальной дистанции.
В Подмосковье за минувшие сутки выявили 145 случаев коронавирусной инфекции, общее число случаев инфицирования в регионе за период пандемии достигло 62,3 тысячи. На протяжении нескольких недель в регионе отмечается улучшение общей эпидемиологической обстановки. В Московской области поэтапно снимают введенные из-за коронавируса ограничения.
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Пойдете ли вы в кинотеатр сразу после их открытия?
Текстовая трансляция
23 ИЮЛЯ
- Вакцинация от Covid-19 может начаться в августе. Первыми прививки сделают медицинским работникам.
Будете ли вы делать прививку от коронавируса?
- С 1 сентября в Московской области возобновят образовательную деятельность. Разрещение распространяется на организации общего, профессионального и высшего образования.
- Досуговые и культурные мероприятия разрешат проводить в Подмсковье с 31 августа. Помещение для проведения мероприятий должно сответствовать нескольким условиям: в нем должно быть не более 3 тысяч мест, а загрузка не превышать 50% от общей вместимости. Также 1 августа возобновит свою работу проект «Активное долголетие».
Пойдете ли вы в кинотеатр сразу после их открытия?
- Режим самоизоляции для жителей Подмосковья старше 65 лет продлили до 9 августа. Соответствующее постановление подписал губернатор региона Андрей Воробьев.
- Самые важные новости дня в карточках
- Власти Москвы не планируют снова вводить ограничения из‑за коронавируса
- На создание вакцины от коронавируса у российских ученых ушло две недели. Метод основан на работах по созданию вакцины против вируса Эболы.
- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье
- За последние сутки в России зафиксировали 5 848 заболевших коронавирусной инфекцией. В Московской области выявили 145 случев заражения. В Москве - 608 случаев.
- В Москве за прошедшие сутки умерли 14 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом теста на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии жертвами Covid-19 стали 4364 человек.
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