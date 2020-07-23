РИАМО - 23 июл. Новый жилой дом на 140 квартир, расположенный на 15-й Парковой улице в Восточном Измайлове, будет введен в эксплуатацию в этом году, говорится в сообщении пресс-службы департамента строительства Москвы.

Дом является двухсекционным. В нем будет 15 этажей, а строительство ведется по индивидуальному проекту. Фасады отделают навесными трехслойными наружными стеновыми панелями, облицованными пиленым кирпичом. Лоджии будут остекленными, отделка - улучшенной.

«В настоящее время завершены работы по возведению монолита и отделке фасадов здания, ведется остекление, монтаж внутренних инженерных систем, черновая отделка квартир», – сказал глава департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

В доме будет 28 трехкомнатных квартир, 84 – двухкомнатных, 28 - однокомнатных. На первом этаже будет пространство для нежилых помещений.