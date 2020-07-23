РИАМО - 23 июл. В рамках программы безвозмездной утилизации электронных отходов «Школа утилизации: электроника» в первом полугодии этого года в Подмосковье собрали и переработали 414 тонн электролома, что почти в два раза больше результата аналогичного периода прошлого года, когда было собрано 230 тонн, говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений Московской области.

В рамках программы бесплатно сдавать электронику на утилизацию могут органы власти, бюджетные организации, школы, учреждения здравоохранения и жители Подмосковья. Организатор программы – фонд рационального природопользования.

«За шесть месяцев 2020 года в программе приняли участие 30 муниципальных образований Подмосковья. Лидерами полугодия стали городские округа Коломенский, где собрали 23 тонны электротехники, Орехово-Зуевский с результатом в 19 тонн и Мытищи, собравшие за это время 15,6 тонны электролома», - отметила министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

Исполнительный директор фонда Александра Кудзагова рассказала, что для поддержки бизнеса в сложившихся непростых экономических условиях фонд принял решение расширить действие программы и на коммерческие организации. Теперь представители бизнеса могут сдать отработавшее оборудование на переработку за символическую стоимость - 1 копейка за кубометр.

С 1 января 2021 года вступает в силу законодательный запрет на захоронение отходов электронного и электрического оборудования. А значит уже сейчас организациям всех форм собственности нужно думать об алгоритмах утилизации отслужившего оборудования и электроники в соответствии с законом.

Для того, чтобы присоединиться к программе, организациям достаточно зарегистрироваться на сайте фонда. График выезда по городам размещен здесь: https://eko-fond.ru/electronics/schedule/#city-12.