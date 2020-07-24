РИАМО (МЫТИЩИ) - 24 июл. В пятницу стартует повторное голосование в режиме онлайн за кандидатов в члены Общественной палаты городского округа Мытищи, сообщается в Instagram-аккаунте администрации горокруга.

18 июля подрядная организация, обслуживающая сайт Общественной палаты Московской области, не смогла справиться с возникшей нагрузкой на сервер сайта, и голосование было приостановлено.

«После проведения необходимых технических мероприятий повторное голосование будет проведено в онлайн-формате на сайте www.opmosreg.ru в период с 24 по 30 июля, в течение 7 дней», - говорится в сообщении.

Результаты предыдущего голосования учитываться не будут. Все желающие могут проголосовать повторно.