РИАМО - 23 июл. Двукратный чемпион мира по боксу Агил Гулиев провел бесплатную тренировку для детей в Солнечногорске в Международный день бокса, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

Мероприятие проходило в бойцовском клубе «Кобра» в рамках партийного проекта «Старший брат» при участии первого замсекретаря местного отделения «Единой России» Александра Быкова.

«Проведение регулярных занятий в дружных спортивных коллективах помогают в воспитании у детей и подростков активной жизненной позиции и морального облика, волевой целеустремленности, привычки уважения к старшим и другим качествам, которые помогут в дальнейшей жизни, на что и направлен партийный проект «Старший брат», – отметил Быков.

Тренировку для детей вместе с двукратным чемпионом проводили тренеры клуба «Кобра» Джей Гулиев и Ульви Эюбов. Участниками мероприятия стали дети в возрасте от 7 лет.

Международный день бокса отмечают каждый год 22 июля.