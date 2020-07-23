РИАМО - 23 июл. На Новинском бульваре в столице построят подземный паркинг, такое решение принято градостроительно-земельной комиссией города в четверг, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

«ГЗК согласилась предоставить АО «Новинский бульвар, 31» земельный участок площадью 0,3 гектара для строительства подземного паркинга вместимостью не менее 100 машино-мест в аренду сроком на 6 лет без проведения торгов», – подчеркнула председатель Москомстройинвеста, ответственный секретарь ГЗК Анастасия Пятова.

По ее словам, предоставляемый земельный участок находится в границах территории объекта культурного наследия регионального значения «Жилой дом бывший Наркомфина, 1928-1930 годы, архитекторы - М.Я. Гинзбург, И.Ф. Милинис».

Департамент культурного наследия подготовит единую концепцию благоустройства территории подземного паркинга с домом Наркомфина. Общая подземная площадь паркинга будет составлять 7,9 тысячи квадратных метров.