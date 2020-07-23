РИАМО - 23 июл. Школьники из России и даже из других стран смогут объединиться в Интернете для создания фильма, проект запустила арт-платформа московского продюсерского центра при столичном департаменте культуры и «Школа Росатома», говорится в сообщении пресс-службы департамента культуры Москвы.

Международная онлайн-киношкола «КультPROсвет» позволит участникам посетить виртуальные мастер-классы российских профессионалов киноиндустрии. Ребята узнают о том, как писать сценарии, снимать завораживающие ракурсы, монтировать и озвучивать большое кино.

«Чтобы попасть на конкурсный отбор в онлайн-киношколу, необходимо выполнить творческое домашнее задание и отправить заявку в период с 21 по 23 июля, а затем пройти онлайн-кастинг с помощью сервиса Zoom», - говорится в сообщении.

Участники программы пообщаются с мастерами и сверстниками из других стран.

Узнать подробности и подать заявку на участие можно на сайте проекта: http://art-platforma.moscow/kultprosvet.