РИАМО - 23 июл. Земельный участок по адресу: Мельницкий переулок, владение 12 предоставлен инвестору для строительства детского крыто-открытого спортивного комплекса, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

«Земельный участок площадью 0,098 гектара предоставлен инвестору для проектирования и строительства детского крыто-открытого спортивного комплекса площадью 560 квадратных метров в аренду сроком на 6 лет без проведения торгов», - сказала председатель Москомстройинвеста, ответственный секретарь ГЗК Анастасия Пятова.

Комплекс будет предназначен для малышей, которые посещают детский сад в Малом Полуярославском переулке, владение 1.

С помощью центра будет организован досуг малышей, там они будут заниматься спортом и творчеством как на открытых, так и на крытых отапливаемых площадках.