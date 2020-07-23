РИАМО - 23 июл. В Московской области с 24 июля возобновят в полном объеме предоставление госуслуг в зданиях государственных органов, соответствующее постановление подписал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

При организации работы учреждений соцобслуживания в Подмосковье будут соблюдать специальный стандарт для недопущения распространения коронавируса. Также в иных учреждениях будут соблюдать санитарные нормы.

Это стало возможным благодаря улучшению ситуации по коронавирусу в регионе. Постепенно в регионе снимают введенные ранее ограничения.

Также режим самоизоляции для жителей Подмосковья старше 65 лет продлили до 9 августа. Несмотря на улучшение общей ситуации с коронавирусной инфекцией в регионе, людям старшего возраста следует соблюдать осторожность.