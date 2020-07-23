РИАМО - 23 июл. За четыре месяца в «МосОблЕИРЦ» приняли на расчеты почти 220 тысяч лицевых счетов группы-компаний «ПИК-Комфорт», благодаря этому партнерству жители получили возможность оплачивать коммунальные услуги с помощью одной квитанции, говорится в сообщении пресс-службы компании «МосОблЕИРЦ» .

На сегодняшний день завершен масштабный проект по дальнейшему внедрению в Московской области унифицированной системы расчетов за ЖКУ. Более 90% жителей домов, управляемых компанией «ПИК-Комфорт», перешли на обслуживание в «МосОблЕИРЦ» .

«За четыре месяца мы приняли на расчеты почти 220 тысяч лицевых счетов и стали платежным агентом управляющих компаний ГК «ПИК» в 14 муниципальных районах Московской области. Это огромная работа всех участников процесса, при поддержке министерства ЖКХ Московской области», - сказал генеральный директор ООО «МосОблЕИРЦ» Олег Савельев.

Новым клиентам стали доступны удобные дистанционные сервисы «МосОблЕИРЦ» - личный кабинет и контактный центр. При необходимости клиент может обратиться в любой из офисов расчетного центра и получить консультации по всем интересующим вопросам.