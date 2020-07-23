РИАМО - 23 июл. Московский метрополитен выпустил лимитированную линейку одежды совместно с российским брендом ZASPORT, купить ее можно с четверга в сувенирных магазинах метрополитена и в интернет-магазине по адресу shop.mosmetro.ru, говорится в сообщении пресс-службы столичной подземки.

В коллекцию входят брендированные свитшоты, футболки с принтами, дождевики и бейсболки.

«Эстетику московского метро воплотил в новой коллекции известный российский бренд ZASPORT. Уверены, что наша коллаборация придется пассажирам по вкусу и внесет частичку московского метро в повседневный стиль», – сказала заместитель начальника метрополитена по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Юлия Темникова.

Одежда выполнена в красно-белых тонах. В визуальную основу легли знаковые и узнаваемые элементы: логотип, схема линий, указатели, а также фото знаменитых станций, которые ежедневно видят миллионы посетителей метро. Героями лукбука новой коллекции стали работники Московского метрополитена.

«Мы рады сотрудничеству с Московским метрополитеном в творческой плоскости – создании совместной коллекции повседневной одежды. Московское метро по праву считается самым красивым в мире, его можно назвать настоящим музеем архитектуры, искусства и истории, и это послужило источником вдохновения для нашей креативной команды», - отметила главный дизайнер и основатель бренда ZASPORT Анастасия Задорина.

По ее словам, основой одного из принтов стало футуристичное оформление станции Электрозаводская, а яркие швы дождевика соответствуют цвету линий метрополитена.

Кроме того, в сувенирных магазинах Московского метрополитена можно приобрести карты, брелоки и кольца «Тройка», а также толстовки, футболки, магниты, статуэтки, жетоны, значки, брелоки, кружки, игрушки, канцелярские принадлежности и другую сувенирную продукцию. Большинство представленных позиций имеют прикладное значение: их можно не просто поставить на полку, а использовать ежедневно.