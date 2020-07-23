РИАМО - 23 июл. Бизнес-омбудсмен Московской области Владимир Головнев помог генеральному директору компании получить деньги по договору на оказание услуг по уборке прилегающей территории медучредения в Звенигороде, говорится в сообщении пресс-службы уполномоченного по защите прав предпринимателей Московской области.

По информации заявителя, вплоть до середины мая этого года медицинское учреждение «КЦВМиР» не платило за оказанные услуги. При этом исполнение работ по уборке прилегающей территории производились своевременно и качественно.

«Для того, чтобы разобраться в причинах нарушения государственным медучреждением условий договора, заключенного в самом конце 2019 года, пришлось обратиться в областной Минздрав и в Главное контрольное управление Московской области. Списывать все на коронавирус в данной ситуации было бы неправильно, поскольку никто не мешал медучреждению произвести оплату за уже оказанные услуги в течение трех месяцев первого квартала текущего года. В этот период о пандемии еще никто не объявлял», - отметил Головнев.

Для рассмотрения доводов, изложенных бизнесменом в обращении, а также для выяснения причин бездействия должностных лиц медучреждения и принятия необходимых мер, в адрес руководства областного Минздрава и Главного контрольного управления были направлены соответствующие письма.

В результате, в прошлом месяце компания получила 720 тысяч рублей, составляющих задолженность по договору за шесть месяцев текущего года.