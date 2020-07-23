РИАМО - 23 июл. Первый заместитель министра стройкомплекса Подмосковья Александр Вилькомир проверил завершение строительства двух детских садов в Ивантеевке, ввести детские сады в эксплуатацию планируют в августе, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

Первый замминистра осмотрел здания детских садов на 125 мест на улице Южной и на 190 мест на улице Хлебозаводской, а также оценил темпы работ.

«На объектах задействованы более 500 человек. Выполняются фасадные работы и внутренняя отделка помещений, завершается монтаж инженерных сетей, а также благоустройство территории. Объекты готовы на 90%», - отметил Вилькомир.

В детских садах разместят просторные групповые помещения с игровыми и спальными комнатами для малышей, физкультурный и актовый залы, пищеблок, медицинские кабинеты и административные помещения.

На прилегающих территориях появятся спортивные и игровые площадки, установят теневые навесы.