РИАМО - 23 июл. Четыре земельных участка в Троицком и Восточном административных округах выставят на торги для сдачи в аренду, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

Площадь каждого из земельных участков составляет от 0,13 до 0,15 гектара.

«Указанные территории будут выставлены на торги с целью передачи земли в аренду для строительства и эксплуатации объектов индивидуального жилищного строительства», - сказала председатель Москомстройинвеста, ответственный секретарь столичной градостроительно-земельной комиссии Анастасия Пятова.

Три земельных участка, предлагаемые к реализации на торгах, расположены в Троицком округе по адресам: поселок Вороновское, село Вороново, микрорайон Молодежный, владение 4А, 5Б, 5А.

Еще один участок находится в Восточном округе на улице Розы Люксембург, владение 14А.