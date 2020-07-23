РИАМО - 23 июл. Строители закончили бетонировать опоры моста через реку Яузу на участке Северо-Восточной хорды, говорится в сообщении пресс-службы департамента строительства города Москвы.

«Реконструкция моста ведется по проекту строительства Северо-Восточной хорды. После завершения работ мост станет шире, обеспечит движение по трем полосам в каждом направлении и войдет составной частью в эстакаду прямого хода», – сказал глава департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

На данный момент на участке хорды от Ярославского до Дмитровского шоссе ведется возведение основных конструкций искусственных сооружений, чтобы осуществить переустройство железнодорожных путей и вынести коммуникации ОАО «РЖД».

Проект предусматривает строительство дорог общей протяженностью 17,9 километра. Кроме того, будет реконструирован подземный пешеходный переход около станции метро «Ботанический сад». На Сигнальном проезде построят пешеходный тоннель.

По словам Загрутдинова, новый участок хорды планируется сдать в эксплуатацию в 2022 году. Он улучшит транспортную доступность примерно для 800 тысяч жителей северо-востока столицы.