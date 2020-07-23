РИАМО - 23 июл. Житель городского округа Солнечногорск Илья Оводов создал алгоритм и интернет-сервис для распознавания шрифта Брайля, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«Использование сервиса, по отзывам, радикально улучшило условия работы учительницы, обучающей мою слепую дочь, а также ряда родителей, участвующих в его тестировании. На данный момент его пользователями являются более 100 родителей и преподавателей слепых детей. Разработка сервиса в свободное от работы время заняла у меня около года», – подчеркнул Оводов.

Его программа для чтения шрифта Брайля стала участницей премии губернатора Подмосковья «Мы рядом» в номинации «Волонтерство и благотворительность». Отец семерых детей создал алгоритм, который умеет распознавать текст Брайля по фотографии и переводить его в обычный текст.

Сейчас алгоритм распознавания и интернет-сервис работают в тестовом режиме на компьютере Оводова. Если проект станет победителем конкурса, тогда автор изобретения сделает его массовым.