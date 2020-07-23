РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 23 июл. В микрорайоне Климовск подмосковного Подольска начали работать все спортивные залы и бассейн универсального спортивного центра «Юность», сообщается в группе «УСЦ «Юность» в соцсети «ВКонтакте».

«После длительного вынужденного перерыва УСЦ «Юность» возобновил свою работу. Для посещения открыты все спортивные залы и бассейн. К тренировкам приступили секции плавания, футбола и баскетбола», - говорится в сообщении.

Руководство спортивного центра пригласило на занятия физической культурой и спортом всех, кто соскучился по активному образу жизни.