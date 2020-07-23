РИАМО - 23 июл. Министр физической культуры и спорта Подмосковья Роман Терюшков встретился с игроками и тренерами футбольного клуба «Химки» на спортивной базе в подмосковном Кратово и поздравил их с выходом в РПЛ, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

«Вы заслужили, это ваша победа, то что вы сделали в ФНЛ – достойно уважения. Еще хочется сказать «спасибо» прежнему тренеру Андрею Талалаеву. Каждый из вас достоин играть в Премьер-лиге. Вопрос участия клуба «Химки» в РПЛ? Это решение тяжелое, непростое. Мы понимаем, что это огромная ответственность – играть в элите российского футбола. У нас есть боеспособный состав, который прошел ФНЛ. Как таковых турнирных задач по занятию призовых мест у нас нет. Задача – достойно выступить и сохранить место в Премьер-лиге», – сказал Терюшков.

После завершения досрочного сезона Футбольной национальной лиги ФК «Химки» занял второе место, получив возможность играть в Тинькофф Российской премьер-лиге.

Ранее появилась информация о том, что ФК «Химки» может продолжить выступать в ФНЛ или опуститься в ПФЛ из-за проблем с финансированием.

19 июля «Химки» обыграли екатеринбургский «Урал» в полуфинале турнира Олимп — Кубок России. Теперь в финале команде предстоит встретиться с петербургским «Зенитом». Матч проведут 25 июля.