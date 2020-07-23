РИАМО - 23 июл. В Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» за последние недели зафиксирована самая крупная за последние десятилетия вспышка краж, воруют не только ценные растения, но даже таблички, говорится в сообщении пресс-службы «Аптекарского огорода».

Только за последние дни из сада были похищены дорогие луковицы лилий, хосты, верески. Кроме того, была украдена и самая фотографируемая табличка, предупреждавшая о пираньях в тропическом бассейне с гигантскими кувшинками.

«Мы в полном шоке и недоумении — подобного масштаба краж не наблюдалось несколько десятков лет. Из уникального городского сада для пчел варварски украдены очень дорогие луковицы лилий. Негодяи выкопали все луковицы и засунули оторванные цветоносы обратно в землю», - сказал директор «Аптекарского огорода» Алексей Ретеюм.

Это происходит на фоне тяжелого финансового кризиса, который застал Ботанический сад из-за трехмесячного закрытия в период борьбы с коронавирусом. На сегодняшний день «Аптекарскому огороду» не хватает средств на проведение осеннего фестиваля цветов с выставками хризантем, урожая и винограда.

С помощью краудсорсинг-проекта саду удалось собрать свыше 1 миллиона рублей. При этом всего необходимо собрать около 4 миллионов рублей.