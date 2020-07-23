РИАМО - 23 июл. В Минтрансе России пояснили, что вернуть билеты во время угрозы возникновения режима чрезвычайных ситуаций возможно, однако нужно знать некоторые правила и особенности этого процесса, сообщает Газета.ru.

Вернуть деньги за сданный авиабилет можно, однако возвращение денег может затянуться, авиакомпания имеет возможность возвращать средства в течение трех лет. Кроме того, авиакомпании могут засчитать уже оплаченную сумму в счет приобретения новых билетов – выдать пассажиру ваучер на новый перелет.

«Речь идет обо всех авиабилетах в Китай с вылетом с 1 февраля текущего года, по всем другим внутренним и международным направлениям — с 18 марта для билетов, купленных до 1 мая 2020 года», - говорится в сообщении.

Льготники имеют право получить деньги за билет за десять дней. К этой категории людей относятся инвалиды первой и второй группы и их сопровождающие, ветераны ВОВ и члены многодетных семей.