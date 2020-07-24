РИАМО - 24 июл. Праздник выпускников пройдет в столичном Парке Горького в пятницу с соблюдением мер профилактики заражения коронавирусной инфекцией.

Выпускников московских школ и колледжей ждет насыщенная праздничная программа, проведение которой будут обеспечивать 190 специалистов, из них 100 волонтеров.

«Мы подготовили ребятам хорошую программу. Я надеюсь, она им понравится», — сказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она отметила, что выпускники будут соблюдать все меры безопасности. С 24 по 25 июля вход на территорию Парка Горького будет возможен только для выпускников и их сопровождающих по индивидуальным именным браслетам с QR-кодом.

Все, кто будет задействован в проведении мероприятия, пройдут тесты на коронавирусную инфекцию. Перед въездом в парк всем в автобусе измерят температуру.

На входе в парк будут установлены тепловизор, бесконтактный измеритель температуры, дезинфектор для одежды, бесконтактный антисептик для рук. Кроме того, всем участникам выдадут маски. Все контакты поверхности будут дезинфицировать. Гостям праздника раздадут бутилированную воду.

Мероприятия праздника будут проводить в специальных зонах, отмеченных разными тематиками и расположенных на территории всего парка.

Для выпускников подготовят тематические фотозоны, уличные театры, арт-лабиринт современного искусства, интеллектуально-развлекательные квизы, выступления популярных stand-up комиков и многое другое. Выступления популярных диджеев и артистов пройдут с 20:00 до 06:00. Кроме того, выпускники смогут поучаствовать в шоу Comment Out.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

23 ИЮЛЯ

- Вакцинация от Covid-19 может начаться в августе. Первыми прививки сделают медицинским работникам.

Хотим узнать ваше мнение Будете ли вы делать прививку от коронавируса? 31% Сразу, как только это станет возможно 31% Да, если увижу положительные результаты 31% Я не верю в коронавирус 31% Я не делаю никаких прививок Результаты

- С 1 сентября в Московской области возобновят образовательную деятельность. Разрещение распространяется на организации общего, профессионального и высшего образования.

- Досуговые и культурные мероприятия разрешат проводить в Подмсковье с 31 августа. Помещение для проведения мероприятий должно сответствовать нескольким условиям: в нем должно быть не более 3 тысяч мест, а загрузка не превышать 50% от общей вместимости. Также 1 августа возобновит свою работу проект «Активное долголетие».

Хотим узнать ваше мнение Пойдете ли вы в кинотеатр сразу после их открытия? 31% Да, соскучился по походам в кино 31% Пока боюсь посещать людные места 31% Подожду, когда разрешат не надевать маску и перчатки 31% Нет, я и до пандемии редко ходил в кино Результаты

- Режим самоизоляции для жителей Подмосковья старше 65 лет продлили до 9 августа. Соответствующее постановление подписал губернатор региона Андрей Воробьев.

- Самые важные новости дня в карточках

- Власти Москвы не планируют снова вводить ограничения из‑за коронавируса

Никаких карантинных мер с 15 числа или с других дат мы не планируем вводить. Будем смотреть по обстоятельствам и ситуации. На данный момент в Москве ситуация вполне спокойная

- На создание вакцины от коронавируса у российских ученых ушло две недели. Метод основан на работах по созданию вакцины против вируса Эболы.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- За последние сутки в России зафиксировали 5 848 заболевших коронавирусной инфекцией. В Московской области выявили 145 случев заражения. В Москве - 608 случаев.

- В Москве за прошедшие сутки умерли 14 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом теста на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии жертвами Covid-19 стали 4364 человек.