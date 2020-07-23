РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 23 июл. В подмосковном Подольске в первом полугодии текущего года экстренную социальную помощь получили 378 человек, общая сумма выплат составила более 1,7 миллиона рублей, сообщается на сайте администрации округа.

Жители округа могут обратиться в Подольское управление социальной защиты населения за оказанием экстренной социальной помощи в случае возникновения трудной жизненной ситуации. Это инвалидность, неспособность к самообслуживанию в связи с преклонным возрастом, болезнью, безнадзорность, малообеспеченность, безработица.

«В первом полугодии 2020 года экстренную социальную помощь получили 378 подольчан, общая сумма выплат составила 1 миллион 734 тысячи рублей», - сказал начальник Подольского управления социальной защиты населения Николай Шестаков.

Также граждане могут обратиться за помощью в случае наступления кризисной ситуации: повреждения жилого помещения, имущества в результате воздействия стихийных бедствий, техногенных аварий, пожаров, взрывов бытового газа. Помощь можно получить один раз в год. Выплата в случае трудной жизненной ситуации производится на основании сведений о доходах.

В случае возникновения трудной жизненной ситуации размер выплат составляет до 7 тысяч рублей на каждого члена семьи, до 10 тысяч рублей – одиноко проживающему гражданину. В случае повреждения (утраты) жилого помещения, имущества в результате стихийных бедствий размер выплат составляет до 30 тысяч рублей на каждого члена семьи, до 50 тысяч рублей – одиноко проживающему гражданину.