РИАМО - 24 июл. В пятницу выпускники в России, в том числе в Подмосковье и Москве, смогут сдать ЕГЭ по всем предметам, кроме русского и иностранных языков, в рамках резервного дня сдачи экзамена.

Основной период сдачи ЕГЭ в стране проходил с 3 июля. На 25 июля запланирован еще один резервный день сдачи экзамена, можно будет сдать все предметы. А также «вторая волна» сдачи экзамена стартует 3 августа.

Всего в Подмосковье работают 264 пункта для сдачи ЕГЭ. За ходом проведения госэкзамена следят общественные наблюдатели.

В пунктах сдачи ЕГЭ в столице проводится регулярная дезинфекция из-за ситуации с коронавирусом. Все сотрудники, задействованные в приеме экзамена, прошли тестирование на Covid-19.