РИАМО - 24 июл. В пятницу выпускники в России, в том числе в Подмосковье и Москве, смогут сдать ЕГЭ по всем предметам, кроме русского и иностранных языков, в рамках резервного дня сдачи экзамена.
Основной период сдачи ЕГЭ в стране проходил с 3 июля. На 25 июля запланирован еще один резервный день сдачи экзамена, можно будет сдать все предметы. А также «вторая волна» сдачи экзамена стартует 3 августа.
Всего в Подмосковье работают 264 пункта для сдачи ЕГЭ. За ходом проведения госэкзамена следят общественные наблюдатели.
В пунктах сдачи ЕГЭ в столице проводится регулярная дезинфекция из-за ситуации с коронавирусом. Все сотрудники, задействованные в приеме экзамена, прошли тестирование на Covid-19.
ЕГЭ‑2020: сдашь ли ты экзамен по русскому языку?
13 вопросов | Пройден 33228 раз
6 июля школьники сдают ЕГЭ по русскому языку. А что у вас с грамотностью? Пройдите тест и узнайте. При подготовке использованы материалы «Открытого банка заданий ЕГЭ» ФИПИ.
ЕГЭ‑2020: сдашь ли ты экзамен по русскому языку? (5/0)
Укажите цифры, на месте которых в предложении должны стоять запятые:
«Птицы (1) выбирая себе (2) спутников жизни (3) придают большое значение оттенкам оперения. И если у пернатого кавалера нет (4) присущей (5) его собратьям шапочки, то шансы получить благосклонность от невесты невелики».
Ошибка в построении предложения с однородными членами
Да. К двум сказуемым «вспоминала» и «восхищалась» здесь относится одно дополнение «поэзией». Но сказуемые требуют разных дополнений в разных падежах. Правильно: «часто вспоминала Пастернака и восхищалась его поэзией».
Нарушение связи между подлежащим и сказуемым
Нет. К двум сказуемым «вспоминала» и «восхищалась» здесь относится одно дополнение «поэзией». Но сказуемые требуют разных дополнений в разных падежах. Правильно: «часто вспоминала Пастернака и восхищалась его поэзией».
Неправильное употребление падежной формы существительного с предлогом
Нет. К двум сказуемым «вспоминала» и «восхищалась» здесь относится одно дополнение «поэзией». Но сказуемые требуют разных дополнений в разных падежах. Правильно: «часто вспоминала Пастернака и восхищалась его поэзией».
нарушение видо-временной соотнесенности глагольных форм
Нет. К двум сказуемым «вспоминала» и «восхищалась» здесь относится одно дополнение «поэзией». Но сказуемые требуют разных дополнений в разных падежах. Правильно: «часто вспоминала Пастернака и восхищалась его поэзией».
Неуд
Похоже, вы провалились. Скорее всего, придется пересдавать. Или подать апелляцию, пока не поздно! В любом случае, путь на филфак или журфак вам заказан!
Комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставлять комментарии