РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 23 июл. Жителей подмосковного Подольска приглашают принять участие в благотворительной акции и помочь малоимущим родителям собрать детей в школу, для этого нужно принести канцелярию и одежду в пункты приема, сообщается на сайте администрации округа.

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Подольска совместно с ГБУ СО МО «Подольский городской центр социальной помощи семье и детям» и ГБУ СО МО «Климовский центр социальной помощи семье и детям «Гармония» с 27 июля по 30 августапроводят благотворительную акцию «Собери ребенка в школу».

«Приглашаем жителей городского округа Подольск принять участие в благотворительной акции «Собери ребенка в школу». Каждый желающий может принести портфель-рюкзак, канцелярские товары, спортивную форму и школьную одежду. Подарки передадут школьникам, чьи семьи оказались в трудной жизненной ситуации, социально опасном положении», - говорится в сообщении.

Сбор вещей и канцтоваров проводится по двум адресам: на улице Литейной, 2, телефон: 8(496)757-69-67, 8(496)763-55-83 и в микрорайоне Климовск на улице Заводской, 15/1, телефон: 8(496)762-61-24.