РИАМО - 23 июл. В Московской области режим самоизоляции для жителей старше 65 лет и тех, кто имеет хронические заболевания, продлен до 9 августа, соответствующее постановление подписал губернатор региона Андрей Воробьев.

«Режим самоизоляции должен быть обеспечен по месту проживания указанных лиц либо в иных помещениях, в том числе в жилых и садовых домах, за исключением случаев покидания места проживания в целях выгула домашних животных, выноса отходов до ближайшего места накопления отходов, занятий физкультурой и спортом на открытом воздуха», - говорится в документе.

Режим самоизоляции может не применяться к руководителям и сотрудникам предприятий, организаций, учреждений и органов власти, чье нахождение на рабочем месте является критически важным для обеспечения их работы.

Несмотря на улучшение общей эпидемиологической обстановки, отмечающееся на протяжении нескольких недель, людям старшего возраста нужно соблюдать осторожность.

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Текстовая трансляция

23 ИЮЛЯ

- Вакцинация от Covid-19 может начаться в августе. Первыми прививки сделают медицинским работникам.

Хотим узнать ваше мнение Будете ли вы делать прививку от коронавируса? 31% Сразу, как только это станет возможно 31% Да, если увижу положительные результаты 31% Я не верю в коронавирус 31% Я не делаю никаких прививок Результаты

- С 1 сентября в Московской области возобновят образовательную деятельность. Разрещение распространяется на организации общего, профессионального и высшего образования.

- Досуговые и культурные мероприятия разрешат проводить в Подмсковье с 31 августа. Помещение для проведения мероприятий должно сответствовать нескольким условиям: в нем должно быть не более 3 тысяч мест, а загрузка не превышать 50% от общей вместимости. Также 1 августа возобновит свою работу проект «Активное долголетие».

Хотим узнать ваше мнение Пойдете ли вы в кинотеатр сразу после их открытия? 31% Да, соскучился по походам в кино 31% Пока боюсь посещать людные места 31% Подожду, когда разрешат не надевать маску и перчатки 31% Нет, я и до пандемии редко ходил в кино Результаты

- Режим самоизоляции для жителей Подмосковья старше 65 лет продлили до 9 августа. Соответствующее постановление подписал губернатор региона Андрей Воробьев.

- Самые важные новости дня в карточках

- Власти Москвы не планируют снова вводить ограничения из‑за коронавируса

Никаких карантинных мер с 15 числа или с других дат мы не планируем вводить. Будем смотреть по обстоятельствам и ситуации. На данный момент в Москве ситуация вполне спокойная

- На создание вакцины от коронавируса у российских ученых ушло две недели. Метод основан на работах по созданию вакцины против вируса Эболы.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- За последние сутки в России зафиксировали 5 848 заболевших коронавирусной инфекцией. В Московской области выявили 145 случев заражения. В Москве - 608 случаев.

- В Москве за прошедшие сутки умерли 14 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом теста на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии жертвами Covid-19 стали 4364 человек.