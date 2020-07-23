РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 23 июл. Региональный оператор по обращению с отходами ООО «МСК-НТ», который обслуживает городской округ Подольск, вывез 45 килограммов вторсырья на переработку в рамках акции «Добрые крышечки», говорится в сообщении пресс-службы компании.

«Региональный оператор по обращению с отходами в Чеховском кластере 22 июля организовал второй в 2020 году вывоз «Добрых крышечек» на переработку. Несмотря на пандемию коронавируса, активисты продолжили раздельный сбор разноцветного пластика. В фонд «Волонтеры в помощь детям-сиротам» отправили 150 килограммов вторсырья. В том числе 45 килограммов из Подольска», – говорится в сообщении.

«Добрые крышечки» – это российский эколого-благотворительный волонтерский проект, который помогает жителям сделать первые шаги в раздельном сборе отходов и помочь детям с особенностями развития. Средства, вырученные от реализации пластикового вторсырья, идут на приобретение детских инвалидных колясок и реабилитационной техники.

ООО «МСК-НТ» – официальный партнер благотворительной акции «Добрые крышечки», организованной благотворительным фондом «Волонтеры в помощь детям-сиротам». Для поддержки доброго начинания компания разместила 16 специальных контейнеров в Подольске, Чехове, Серпухове, Пущине и Протвине.

С каждым днем растет число участников акции в регионе. В 2020 году компания вывезла на переработку уже более 700 килограммов ценного сырья.

«МСК-НТ» приглашает жителей присоединяться к проекту не только чтобы помочь детям, но и сделать первый шаг в раздельном сборе отходов и улучшении экологии родного региона.