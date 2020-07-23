РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 23 июл. В Подольске полицейские задержали двух подозреваемых в краже продуктов из магазина, сумма ущерба составила более 14 тысяч рублей, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть Стрелковского пункта полиции УМВД России по Подольску поступило заявление от 31-летней местной жительницы о том, что неизвестные похитили продукты питания из сетевого магазина в поселке Быково. Общая сумма материального ущерба составила более 14 тысяч рублей.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска по подозрению в совершении преступления задержали 24-летнего и 31-летнего мужчин, один из которых ранее был неоднократно судим. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ (кража)», - говорится в сообщении.

Злоумышленников задержали и водворили изолятор временного содержания УМВД.