РИАМО (МЫТИЩИ) – 23 июл. Более 140 подростков устроились на временную работу через центр занятости населения в городском округе Мытищи, сообщил глава муниципалитета Виктор Азаров.

Ежегодно в период летних каникул многие несовершеннолетние ребята используют возможность временно трудоустроиться.

«Всегда приветствовал желание ребят поработать. В прошлом году спрос даже превысил предложение. Много желающих было трудоустроиться. Поэтому в этом году мы предусмотрели такие временные рабочие места в наших управлениях. Уже 6 ребят трудятся в них. На сегодняшний момент через ЦЗН более 140 подростков получили временную работу. В основном это старшие ребята в возрасте от 16 до 18 лет, их 125», – написал Азаров в своем Instagram-аккаунте.

Он отметил, что всего по программе в текущем году будут трудоустроены 213 человек. Подросткам выплачивают зарплату в размере от 7,5 до 15 тысяч рублей.

По словам Азарова, всех оформляют официально, и работают подростки в строгом соответствии с законодательством, то есть с записью в трудовую книжку. У некоторых она самая первая. Продолжительность рабочего времени для учащихся в возрасте от 14 до 15 лет – 4 часа в день, от 15 до 16 лет – 5 часов в день, от 16 до 18 лет – 7 часов в день.

«Основными видами работ, выполняемыми подростками, являются: благоустройство и озеленение территорий города, восстановление и реставрация историко-культурных памятников, мелкие ремонтные и подсобные работы, обслуживание спортивных сооружений и культурно-массовых мероприятий. В оформлении на работу помогает нам Мытищинский центр занятости населения. У нас есть муниципальная программа, в рамках которой мы действуем. В этом году из-за пандемии график пришлось сдвинуть», – добавил глава.

Азаров поблагодарил предприятия, которые идут на встречу и помогают дать подросткам первый трудовой опыт: Московский областной университет, ООО «Консул», «Магазин №81», ООО «Интер Кафе», МУП ГЖЭУ-4, «Монолитстрой», ОАО «Метровагонмаш», ГК ССТ, МКУ «Лесопарковое хозяйство», МФЦ, УЦПК, МАУ «Спортсооружения», а также теруправления «Федоскино», «Мытищинское», «Пироговский».

По вопросам трудоустройства подростков следует обращаться в Мытищинский ЦЗН по адресу: улица Мира, дом №18.

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