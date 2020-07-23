РИАМО - 23 июл. В Москве утвердили проекты планировок кварталов реновации в нескольких районах, программа реновации жилищного фонда Москвы предусматривает переселение более 1 миллиона горожан, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Так, в кварталах 1, 4, 14, 14Б столичного района Царицыно планируют снести 370 тысяч квадратных метров жилья, а взамен возвести более 1,4 миллиона квадратных метров недвижимости, из которых 1,1 миллиона – жилые помещения, а 280 тысяч – нежилые объекты.

Кроме того, утвержден проект планировки квартала 63Б в Донском районе. Общая площадь территории – 24 гектара. Также утверждены проекты планировки микрорайона 128 Б-В в районе Выхино-Жулебино. Там намерены снести 84 тысячи квадратных метров жилья, а взамен планируют построить порядка 200 тысяч квадратных метров жилья и 25 тысяч – инфраструктуры.

Также принят проект планировки микрорайона 18 в районе Москвы Котловка, который также затронет реновация.

Программа реновации была утверждена в 2017 году. В рамках этой программы планируют расселить более 350 тысяч квартир. В программу включено 5174 дома.