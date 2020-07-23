РИАМО - 23 июл. Больше 600 выпускников, их родителей и сопровождающих перевезут автобусы «Мострансавто» к местам проведения выпускных вечеров на территории Москвы в ночь с 24 на 25 июля и в ночь с 25 на 26 июля, говорится в сообщении пресс-службы компании.

В истории предприятия это не первые подобные рейсы – компания участвует в перевозках выпускников каждый год.

«В транспортном обслуживании мероприятий будет задействовано 13 комфортабельных автобусов большого класса из шести филиалов «Мострансавто»: Люберецкого, Балашихинского, Домодедовского и других. В зависимости от количества пассажиров транспортные средства совершат от одного до двух рейсов», - говорится в сообщении.

Автопарк соответствует государственным стандартам перевозок организованных групп детей. Все транспортные средства оборудованы желтыми проблесковыми маячками, тахографами, сиденьями с ремнями безопасности и спутниковыми навигационными системами.

Автобусы проходят регулярный общий техосмотр и предрейсовый контроль технического состояния. Водители, задействованные в перевозках, в обязательном порядке проходят дополнительный инструктаж.