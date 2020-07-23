РИАМО - 23 июл. В подмосковном Реутове количество больных с подозрением на новую коронавирусную инфекцию снизилось в десятки раз, говорится в сообщении пресс-службы главы городского округа Станислава Каторова.

На данный момент в подмосковном Реутове работает семь выездных фельдшерских и врачебных бригад скорой медицинской помощи, которая оказывается по неотложной и в экстренной формам.

«С подозрением на новую коронавирусную инфекцию поступает уже меньше 10 человек в сутки. В начале мае подобных вызовов было по 20-30 в сутки. Мы таких пациентов везем на компьютерную томографию, если диагноз подтверждается, то направляем в стационар. Госпитализация осуществляется по маршрутизации согласно приказам Минздрава в зависимости от заболевания», - сказала старший врач подстанции скорой медицинской помощи в Реутове Светлана Коленникова.

Она отметила, что выходят с больничного и сотрудники реутовской подстанции скорой медицинской помощи.

«В конце апреля и начале мая был кадровый дефицит из-за огромного количества больничных листов сотрудников, сейчас же все они вышли на работу. Мы начинаем отпускать их в плановые отпуска, потому что количество вызовов уменьшилось. Конечно же, во время пика пандемии работать было тяжело из-за огромного числа вызовов, на подмогу нам направляли врачей всех специальностей», - добавила Коленникова.

Сотрудниками подстанции скорой помощи по-прежнему соблюдаются все необходимые меры предосторожности, они носят маски и перчатки, а если медики едут к пациенту с температурой, с подозрением на коронавирус или пневмонию, то надевают одноразовый защитный костюм.

Текстовая трансляция

23 ИЮЛЯ

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