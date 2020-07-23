РИАМО - 23 июл. Образовательные организации, учреждения социального обслуживания и культуры, а также МФЦ и организации, работающие в сфере туризма, должны будут соблюдать специальные стандарты при возобновлении работы, соответствующее постановление подписал губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Аналогичные требования будут предусмотрены для функционирования учреждений культуры, которые должны направлять уведомления в Минкультуры региона. Организации туризма должны соблюдать требования и стандарты, а также направлять соответствующие уведомления в комитет по туризму Подмосковья.
МФЦ и учреждения соцобслуживания также должны будут предоставлять уведомления о готовности к возобновлению работы и соблюдении требований стандарта.
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