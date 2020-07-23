РИАМО - 23 июл. Образовательные организации, учреждения социального обслуживания и культуры, а также МФЦ и организации, работающие в сфере туризма, должны будут соблюдать специальные стандарты при возобновлении работы, соответствующее постановление подписал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Образовательные организации, предоставляющие общее образование, профессиональные образовательные организации, образовательные организации высшего образования, организации физической культуры и спорта, посещение обучающимися которых ранее было приостановлено <…> направляют уведомление o готовности образовательной организации к возобновлению обучения и соблюдении требований стандарта по организации работы», - говорится в сообщении.

Аналогичные требования будут предусмотрены для функционирования учреждений культуры, которые должны направлять уведомления в Минкультуры региона. Организации туризма должны соблюдать требования и стандарты, а также направлять соответствующие уведомления в комитет по туризму Подмосковья.

МФЦ и учреждения соцобслуживания также должны будут предоставлять уведомления о готовности к возобновлению работы и соблюдении требований стандарта.