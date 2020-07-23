РИАМО - 23 июл. Количество дорожных аварий на столичных дорогах за полгода сократилось на 20%, по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Число ДТП с погибшими в мегаполисе уменьшилось на 16%, а с пострадавшими — на 22%. Это в 2,6 раза выше, чем показатели по Центральному федеральному округу и РФ в целом.

«Благодаря слаженным действиям транспортного комплекса Москвы и ГИБДД удается снижать количество ДТП. Это результат нашей совместной работы», — сказал заммэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Максим Ликсутов.

Он добавил, что за шесть месяцев текущего года в мегаполисе построили и реконструировали 63 светофора, организовали 26 пешеходных переходов, Также на 12 участках была изменена схема движения транспорта, а на шести — снижен скоростной режим.