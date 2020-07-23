РИАМО - 23 июл. Штраф в 350 тысяч рублей выписан компании, владеющей 5,7 гекртара земли в городском округе Клин, за непроведение мер по борьбе с борщевиком, говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений Московской области.

«Городской округ Клин является одним из лидеров по выявлению борщевика и начисленным штрафам за непроведение мер по борьбе с ним», - отметила министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

С начала года в Клину борщевик выявлен на территории более 7250 гектаров. По результатам рассмотрения дел административной комиссией округа начислено более 6,2 миллиона рублей штрафов.

В городском округе Клин наряду с выявлением борщевика продолжается работа по обработке земель с очагами сорняка. Администрация смогла обработать порядка 1225 гектаров муниципальных земель.

Узнать о методах борьбы с борщевиком и сообщить о местах произрастания сорняка можно по телефону горячей линии: 8 (495) 128-00-88.

Борщевик Сосновского – опасное сложноистребимое сорное растение. Сок борщевика, попавший на кожу, под действием ультрафиолета вызывает сильные ожоги, а при попадании в глаза – ожог роговицы, что впоследствии может привести к слепоте.