РИАМО - 23 июл. В конце июля на нескольких участках Савеловского направления Московской железной дороги пройдут работы по развитию железнодорожной инфраструктуры, из-за этого с 25 июля изменится расписание поездов, говорится в сообщении пресс-службы Московской железной дороги.



С 11:30 25 июля до 11:30 26 июля на участке Бескудниково – Лобня железнодорожники проведут глубокую очистку щебеночного балласта и укладку новых бесстыковых путей. В общей сложности планируется отремонтировать около 750 метров дороги.



«На время работ внесены корректировки в расписание пригородных поездов, в том числе следующих на Белорусское направление и аэроэкспрессов», - говорится в сообщении.



С 27 по 30 июля на участке Москва Бутырская – Бескудниково пройдут подготовительные работы для строительства подземного вестибюля на станции Тимирязевская, а также установка новых опор и устройство контактной сети в районе станции Бескудниково.



У некоторых поездов изменятся время отправления и прибытия и количество остановок, несколько поездов проследует по укороченным маршрутам, некоторые поезда выведут из графика.