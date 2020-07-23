РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 23 июл. В подмосковном Подольске сформировали сборную «Патриоты Подолья», которая представит округ на областных соревнованиях допризывной молодежи в Можайске 28 июля, сообщается в группе «Юнармия | г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

22 июля на базе Дома «Юнармии» Быковской школы прошел отбор кандидатов на областные соревнования допризывной молодежи.

«По итогам отбора сформирована сборная «Патриоты Подолья» городского округа Подольск, которая представит город 28 июля на областных соревнованиях в Можайске», - говорится в сообщении.

Ребята соревновались в сборке и разборке автомата Калашникова, метании гранат, преодолении полосы препятствий, кроссе на 3 километра и 100 метров, подтягивании на перекладине.